È tempo di certificazioni: lingua tedesca e centro Dele di Rieti per lo spagnolo

RIETI - Il mese di maggio, si sa, per i ragazzi è il mese più difficile: l’arrivo del primo caldo di stagione, unito alla stanchezza di fine anno, porta gli alunni a compiere uno “sforzo” extra nello studio. Ed è quanto hanno fatto alcuni alunni, dando il meglio di sé, mettendosi in gioco negli esami in lingua straniera.

Ventuno alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Elena Principessa di Napoli” di Rieti, hanno infatti misurato le loro competenze in un esame di certificazione in lingua tedesca, divisi nei livelli A2 (svolto il 12 maggio) e B1 (svolto il 16 maggio), presso la sede romana del “Goethe Institut” di Roma. La prova ha richiesto le quattro abilità del quadro di riferimento europeo delle lingue straniere. I ragazzi sono stati preparati per tre lezioni da una conversatrice madrelingua, la professoressa Miriam Pech, mentre il resto della preparazione è stata curata dalla professoressa Mariella Tosti, insegnante di lingua tedesca presso il Liceo Linguistico di Rieti, che annualmente si occupa di questo progetto. I risultati si sapranno soltanto nel mese di giugno e permetteranno di conseguire una certificazione di valore internazionale, da usare sia per i crediti scolastici sia come competenza aggiuntiva nel mondo del lavoro. L'istituto reatino cura la preparazione degli studenti anche tramite l’organizzazione gli scambi culturali che, da anni, permettono agli alunni di studiare presso istituzioni scolastiche tedesche, in Germania, alloggiando in famiglie e avendo così una concreta possibilità di misurare le proprie competenze.

Nei giorni 19, 20 e 21 maggio, presso l’I.I.S. “Elena Principessa di Napoli” di Rieti (Centro Dele della provincia), si sono svolte, nel rigido rispetto delle norme anti covid-19, le prove relative alla certificazione di lingua spagnola. I livelli interessati sono stati A2/B1, B1, B2 e per la prima volta anche il difficile livello C1. Hanno partecipato, oltre gli alunni del Liceo linguistico di Rieti, numerosi altri studenti provenienti dalle scuole medie “B. Sisti”, preparati dalla professoressa Ilaria Simeoni, “G. Pascoli”, preparati dalla professoressa Barbara Clementini, dal Liceo linguistico “F. Angeloni” di Terni, dall’Istituto “Aldo Moro” di Passo Corese, dall’ “Ite” di Rieti e dall’Istituto Alberghiero “A. Costaggini” di Rieti, preparati dalle docenti Paola Giuliani e Anna Franca Marini.

L’esame ha riguardato una prova scritta ed una orale. Tutte le sessioni si sono svolte alla presenza della presidente di commissione, la professoressa Patricia Hernandez Lelli, madrelingua, con le esaminatrici Alba Azucena Melgarejo Silva, Mariene Bello, Maria Elsa Guana, Verònica Estela Llamas Quintana, Jessica Minichetti e Martinez Rodriguez Rosa Estela. Il gruppo di esaminatrici è stato assistito dal “Personal de apoyo”, dalla referente Dele della provincia di Rieti, la Prof.ssa Tina Sallusti, insieme a Giulia Marchili, Ioannilli Del Carmen Livia e Iacobelli Patrizia.

Molto soddisfatta la presidente Lelli, che ci tiene a ringraziare l’Istituto reatino, «che con le dimensioni e caratteristiche delle sue aule ha consentito il perfetto svolgimento delle prove», ha inoltre sottolineato il grande lavoro svolto dagli insegnanti che hanno curato la preparazione degli alunni partecipanti alla prova: «Oltre 150 alunni hanno sostenuto l’esame, portato a termine con una notevole preparazione, motivo per cui le nostre congratulazioni vanno a tutti i docenti di spagnolo per il loro impegno e la loro dedizione». «Il mio ringraziamento più sentito - continua la Hernandez - è rivolto alla professoressa Tina Sallusti, che ha curato l’intera organizzazione delle tre giornate in maniera impeccabile».

Infine un particolare ringraziamento è sato rivolto a tutto il personale di supporto della preparazione orale degli esami, al personale informatico, al personale Ata, al Liceo Musicale che ha organizzato le proprie attività tenendo conto delle prove e soprattutto alla dirigente dell’istituto, la prof.ssa Paola Giagnoli. La consegna dei diplomi, situazione pandemica permettendo, si svolgerà il prossimo novembre, alla presenza della stessa presidente di commissione.