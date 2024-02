Presentato in Fidal il progetto della More Sport che vedrà coinvolte le classi dell’Epn verso gli Europei di Roma

RIETI “Sport e Scuola: un binomio vincente per la vita” è il nome del progetto cofinanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Lazio grazie al quale la More Sport Asd accompagnerà studenti e studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore “Elena Principessa di Napoli” di Rieti attraverso un percorso formativo e di orientamento a carattere sportivo che si concluderà con la partecipazione agli Europei di Atletica Leggera di Roma 2024.

La More Sport, in partnership con l’ente scolastico presieduto dalla Dott.ssa Giagnoli e con la collaborazione dell’Associazione Psicologi e Tecnici Sportivi, offrirà un percorso formativo didattico-esperienziale coordinato dai tutor interni di progetto – Prof.ssa Franca Tozzi e Prof. Giuliano Buccioli – in cui studenti e studentesse saranno incoraggiati a riflettere sugli insegnamenti che possono derivare dalla pratica dello sport in generale e dell'atletica leggera in particolare e ad applicarle al loro percorso di crescita personale.

Lo sport, insieme alla scuola, è infatti portatore di un valore pedagogico che aiuta a costruire, in particolare nei più giovani, una coscienza solidale e una comprensione etica del concetto di competizione non più piegato all’unico obiettivo della vittoria, ma col più ampio significato di strumento di crescita e di creazione di sani stili di vita.

Attraverso gli interventi didattici e le esercitazioni pratiche i partecipanti avranno infatti la possibilità di apprendere e sperimentare, in un binomio costante tra teoria e pratica in grado di predisporli all'ascolto, all'accoglienza, alla condivisione, alla possibilità di evolvere attraverso un contesto stimolante e innovativo.

Il programma sarà svolto in orario curriculare e ricco di appuntamenti in cui si affronteranno tematiche che vanno dagli aspetti pedagogici ed educativi dello sport alla promozione degli stili di vita attivi, dall’importanza dello sport per l’inclusione al potenziamento delle Life skills, dall'indotto economico dello sport nella comunità alla sostenibilità degli eventi sportivi.

La parte esperienziale permetterà ai partecipanti di assistere dal vivo agli Europei di Atletica Leggera di Roma 2024.