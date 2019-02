© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domnai, domenica 24 febbraio, è stata organizzata dal Motoclub Ammotora Asd una giornata-evento “Hobby Sport Enduro” aperto a tutti gli appassionati di motociclismo, specialmente fuoristrada, si svolgerà dalle ore 10 alle 18 presso l’area antistante il Centro Commerciale Perseo.L’associazione Motoclub Ammotora ha voluto organizzare questo evento motociclistico per promuovere lo sport Enduro tra adulti e bambini, ma anche come propria festa di inaugurazione , una associazione che si è appena costituita ma che raccoglie tra le proprie fila già numerosi associati Motociclisti della nostra città e dintorni, quindi un Motoclub nuovo che si occuperà in modo nuovo di promuovere l’attività motociclistica organizzando eventi, corsi ed assistendo anche coloro i quali vorranno praticare il motociclismo a livello agonistico con tutor esperti ed assistenza tecnica.Numerosi i piloti che già si sono iscritti per la disciplina Enduro, ma vi sono anche tra gli iscritti appassionati di Scooter-Cross, Motocross, e Velocità su pista.La giornata di domenica 24 è totalmente gratuita per tutti i partecipanti che vorranno intervenire, ed aperta a tutti ed a tutte le età, infatti grazie alla collaborazione con il Csas della Federazione Motociclistica Italiana sarà allestita un’area dedicata ai bambini dai 7 ai 14 anni dove poter provare, in tutta sicurezza e con degli istruttori Federali, l’esperienza di guida di una minimoto da enduro o cross messe a disposizione dalla Fmi insieme alle relative attrezzature di protezione.Ma non finisce qui, infatti il Motoclub ha pensato anche ai più grandi , sarà preparata un seconda area con un percorso fettucciato da Enduro, al quale si potrà accedere con moto propria ed adeguato abbigliamento, previa esibizione di un certificato medico e tessera member FMI, ad assistere tutti i partecipanti vi saranno tecnici esperti che faranno anche un breve corso di tutoraggio e formazione teorico/pratica sulla tecnica di guida .L’evento è svolto con il gradito patrocinio del Comune di Rieti e della Federazione Motociclistica Italiana, per il Comune di Rieti interverranno Daniele Sinibaldi assessore alle attività produttive e Roberto Donati consigliere con delega allo Sport, ed il Presidente Fmi Lazio Maurizio Simonetti .Durante la giornata il Motoclub offrirà la colazione ed un piccolo infresco agli intervenuti i quali riceveranno un attestato di partecipazione, ospite speciale Fabio Desideri con il suo Team di Bike Trial che saranno protagonisti di un avvincente esibizione .All’interno ed all’esterno del Centro Commerciale Perseo sarà allestita una mostra statica di motocicli relativi alle varie discipline che il Motoclub promuove, moto da Enduro, Moto da Cross, Scooter-Cross e moto da velocità su pista, alcune di queste moto sono di piloti che nel 2019 correranno con i colori del Motoclub Ammotora nei rispettivi campionati agonisticiIl presidente del Motoclub Matteo Boccini, ricorda che tramite i canali social del Motoclub Ammotora, sia su Facebook che su Instagram, sarà possibile vedere l’evento in diretta, e sempre li nei giorni successivi sarà possibile vedere foto, video e il programma 2019 degli eventi e dei corsi, inoltre coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Rieti e la Federazione Motociclistica Italiana per aver voluto tenere a battesimo questo evento, il Centro Commerciale PERSEO che ha collaborato in modo importante offrendo la colazione e l’esibizione, ed infine tutti gli altri sponsor che hanno dato il loro importante contributo per render possibile l’evento in forma gratuita.