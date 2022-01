Terni, il Covid fa saltare per il secondo anno consecutivo il Mototrip

Niente da fare nemmeno quest'anno per il Mototrip, tradizionale raduno di centinaia di enduristi e appassionati delle due ruote che era previsto per il 22-23 gennaio con partenza da piazza Valnerina. L'attuale situazione pandemica e la risalita dei contagi hanno indotto gli organizzatori del Motoclub Racing Terni a rinviare la manifestazione. «Cari amici enduristi – la nota degli organizzatori - vi comunichiamo che a seguito dell'andamento dei contagi Covid, soprattutto nel nostro territorio, abbiamo ritenuto opportuno posticipare la manifestazione la cui data vi sarà comunicata entro fine gennaio. Tutto è pronto sia dal punto di vista logistico che autorizzativo». La scorsa settimana gli organizzatori avevano anticipato che la situazione sarebbe stata valutata proprio in ragione della difficile situazione legata al Covid. Niente da fare quindi, anche per quest'anno il Mototrip è stato rinviato come già successo nella passata edizione.

