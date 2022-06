In sella a motocross e enduro su sentieri vietati: i Carabinieri Forestale multano 11 centauri

MAGIONE - Motociclisti irregolari sanzionati mentre percorrono sentieri all’inetrno di un bosco a Magione. La Stazione Carabinieri Forestale di Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia, impegnata in un controllo a seguito dell’incendio avvenuto nella discarica di Borgogiglione ha individuato e sanzionato 11 motociclisti a bordo di moto da cross e enduro. I militari in fase di rientro dopo un sopralluogo alla discarica per l’incendio avvenuto la sera precedente, udivano la presenza di numerose moto all’interno di bosco in località Letto di San Francesco nel Comune di Magione. Gli investigatori si sono spostati per intercettare i motociclisti sulla strada forestale riuscendo ad individuarli e fermarli. A ciascuno degli 11 motociclisti è stata elevata una sanzione amministrativa di 104 euro in quanto, quei sentieri, possono essere percorsi solamente a piedi e non con mezzi a motore. Dal controllo dei mezzi e dei documenti parte dei motociclisti, 8 sono stati trovati in mancanza della targa esposta contravvenendo alle norme del codice della strada e 1 motociclista circolava in assenza di revisione. Per le violazioni al codice della strada sono state elevate ulteriori sanzioni per un totale di oltre 1.000 euro e scattava il fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi.