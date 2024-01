Martedì 23 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - Il 2024 sarà l’anno delle elezioni europee, ma anche quello delle amministrative e, nel Reatino, si voterà in 45 Comuni su 73, per il rinnovo dei consigli comunali e per l’elezione dei nuovi sindaci: da Poggio Mirteto, il Comune più grande tra quelli al voto comunale e il solo sopra i 5mila abitanti, a Micigliano, il più piccolo, con poco più di 100 abitanti.

La data e le modalità. Sulla data, l’ipotesi è quella del 9 giugno, unendo le Amministrative alle Europee: in questo caso, si voterebbe sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 dalle 7 alle 23. Un altro aspetto non di poco conto sarà poi quello del limite dei mandati dei sindaci, su cui sono attese risposte definitive: il decreto-legge esaminato e poi rinviato dal Consiglio dei Ministri prevedeva l’aumento da due a tre mandati consecutivi come limite di permanenza in carica dei sindaci nei Comuni da 5 a 15mila abitanti, mentre sotto quella soglia il tetto dei mandati era abrogato. Questa modifica pare sia scomparsa e dunque bisognerà capire quale sarà il testo definitivo e se potranno candidarsi per un terzo mandato consecutivo i sindaci dei Comuni tra 5 e 15mila residenti, dove attualmente vale il limite di due mandati di fila e se si abolirà anche il limite (ora di 3 mandati consecutivi) per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti.

Le prospettive. Questo inciderà non poco sulle scelte nel Reatino. Un esempio è Poggio Mirteto, dove il sindaco Giancarlo Micarelli sta esaurendo il secondo mandato consecutivo e, a oggi, non sarebbe ricandidabile come primo cittadino. Questo aprirebbe scenari nuovi su cui i vari schieramenti politici, specie quelli di centrosinistra che sostengono la maggioranza, stanno ragionando da tempo. Nel caso invece passi il terzo mandato, tutto può cambiare con la candidatura per il sindaco uscente.

Nei Comuni sotto i 5mila abitanti, se cade il vincolo del numero di mandati, in Comuni come Stimigliano si potrebbe ripresentare Franco Gilardi, ora al terzo mandato consecutivo, così come Alfredo Simeoni ad Orvinio, Alberto Micanti a Colli sul Velino o Gaetano Micaloni a Petrella Salto. Dove il nodo del terzo mandato non sussiste, la politica è già in movimento: da Montopoli, col sindaco Andrea Fiori in odore di ricandidatura, a Magliano, dove appare certa la ricandidatura di Giulio Falcetta e poi a Roccantica, con Alberto Sciarra che tenterà il suo terzo mandato così come Vincenzo Leti a Montasola e Paolo Rinalduzzi a Cantalupo. A Poggio Catino, il sindaco Walter Ferzi, a oggi, pare non voglia ricandidarsi e se la sua volontà dovesse essere confermata non si esclude un ritorno in campo come candidato sindaco dell’ex primo cittadino Roberto Sturba così come a Vacone, dove non è chiaro se il sindaco attuale Marino Capanna voglia tentare il bis e si parla di un ritorno di Renato Renzi. A Forano, il neocoordinatore provinciale di “Noi Moderati”, il sindaco Marco Cortella, potrebbe non ricandidarsi (lo stesso Cortella lo dà per certo) e si parla della candidatura dell’ex deputato del Psi Oreste Pastorelli.