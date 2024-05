La Npc centra il bis e vede più vicina la salvezza: Salerno ko 77-73. Foto. Primo match point venerdì al PalaLongo

RIETI - Vince anche gara 2 la Npc, Salerno è battuta 77-73, reatini 2-0 nella serie. Rispetto a gara 1, Salerno reagisce e lotta, complicando così i piani della Npc che riesce comunque nel finale a strappare una vittoria importantissima. Adesso la serie si sposterà in Campania (venerdì 24 gara 3 alle 20.30 al PalaLongo), dove l'obiettivo per la Npc è chiudere il prima possibile il discorso salvezza.

La gara

Buona partenza dei reatini, Melchiorri porta i suoi sul 7-3.

Tripla di Sulina, Rieti va sul +10, Salerno è costretta a fermare il gioco. Rieti al termine del primo quarto guida 23-11. Zucca è dominante anche nel secondo quarto, Rieti vola sul +17. Kekovic prova a scuotere i suoi, Cucco segna la tripla del meno 11 e Ponticiello decide di parlarci sopra. Rieti recepisce il messaggio, cresce e Markovic allo scadere sigla il canestro del 44-30, che manda le squadre allo spogliatoio. Meglio Salerno al rientro, Spinelli trascina i suoi, Cassar commette il quarto fallo e i campani tornano a meno 6. Zucca che mette a segno una tripla importantissima che fa respirare Rieti, ma è Melchiorri a rimettere in sicurezza il punteggio, 63-56 al termine del terzo quarto. Black out reatino ad inizio ultimo quarto, Salerno è chirurgica e agguanta la parità, 66-66 a 6’ dal termine. Zucca da 3 e Sulina dalla lunetta permettono a Rieti di mettere le mani avanti. Brividi nel finale, Salerno riaggancia Rieti, a 50” dalla sirena, Npc sopra di 2. Markovic esce per il quinto fallo, Acunzo fallisce il tiro della parità, Mele dalla lunetta la chiude, Rieti vince 77-73.