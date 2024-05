Sebastiani punta a espugnare il PalaDozza per riportare in parità la serie con Bologna. Rossi: «Gestire la loro aggressività»

RIETI - Scende nuovamente in campo questa sera al PalaDozza la Real Sebastiani Rieti per gara 2 della semifinale Playoff di Serie A2 contro la Fortitudo Bologna. Dopo la sconfitta in gara 1 (67-58) maturata nei minuti finali, gli amarantocelesti sono chiamati ad un’altra grande prova di squadra e tenacia per provare a pareggiare la serie. Il popolo amarantoceleste spera nel colpaccio. Maxi-schermo allestito dalla società amarantoceleste al Ristorante La Foresta.

La gara

Rispetto al primo atto della serie, la Sebastiani avrà un Poom in più, utile per far ruotare di più i lunghi amarantocelesti senza Hogue. Bologna è stata brava a trovare più energia nel momento topico della gara, ribaltando l’inerzia grazie ad una difesa intensa e aggressiva in grado di spezzare il ritmo offensivo degli ospiti. La fluidità in attacco che la Sebastiani ha avuto nel primo tempo (con 8 triple segnate e alte percentuali al tiro) è stata interrotta nella seconda parte di gara, nella quale Rieti ha segnato appena 16 punti a fronte dei 29 della Fortitudo. Dopo il massimo vantaggio reatino (42-51) arrivato nel terzo periodo, Bologna con grinta ha reagito stringendo le maglie in difesa, il PalaDozza ha risposto e ne è scaturito un parziale di 25-7 decisivo per le sorti della gara. Il fatto che la Sebastiani sia uscita dal primo atto della serie sconfitta ma dopo aver condotto per tre quarti la dice lunga sulle potenzialità di questa squadra che ha fatto sognare i tifosi reatini e che può continuare a farlo, anche contro un avversario quotato come la Fortitudo Bologna. Rieti per provare a ribaltare il fattore campo dovrà trovare un modo per reagire alla grande intensità dei bolognesi, ma giocando ogni due giorni a ritmi alti i dettagli possono cambiare nel giro di poche ore.

Le dichiarazioni pre-gara

Il coach della Sebastiani Alessandro Rossi introduce così il secondo atto della semifinale: «Dobbiamo prendere più insegnamenti possibili da gara 1. Gestire la loro grande aggressività nell'arco della partita ed essere più puliti rispetto a questo tipo di aggressività. Entrambe le squadre hanno fatto un grande sforzo e bisognerà vedere come assorbiranno le tossine per gara 2. Noi cercheremo di tornare sul parquet con la voglia di vincere».

Parla anche Danilo Petrovic che spiega così ciò che Rieti dovrà fare in gara 2: «Dobbiamo imparare dagli errori fatti in gara 1.

Siamo stati in gioco per 32 minuti, ma poi abbiamo avuto un crollo. Noi dobbiamo essere bravi ad evitare momenti di ‘”down” ed evitare le palle perse. Importante sarà giocare di squadra e sopperire tutti insieme alla mancanza di Hogue, oltre che avere la continuità per tutti e 40 i minuti. Siamo consapevoli di potercela fare e daremo il massimo per farcela».

Per la Fortitudo Bologna è coach Attilio Caja a parlare, tornando su gara 1 e i punti di forza di Rieti: «Come ci aspettavamo, gara 1 è stata una partita difficile, contro una squadra terza nell’altro girone e che usciva da un 3-0 nei quarti. La Real Sebastiani ci ha creato difficoltà, alla fine forse ha pagato rotazioni corte e l’assenza di un giocatore importante: è un avversario da rispettare, e lo sapevamo. Nella prima sfida non siamo stati al nostro livello difensivo nel primo tempo, avendo concesso troppo giro palla; nel secondo tempo si è vista la differenza, con 16 punti subiti, merito anche di chi dalla panchina ci ha dato una grande mano: nei playoff serve il contributo di tutti e loro hanno dimostrato di essere ora pronti. Ma è solo il primo atto della serie, Rieti non si disunisce mai, martedì ci aspetta un’altra battaglia e noi lo sappiamo. Dobbiamo essere migliori nella pulizia del gioco, domenica abbiamo avuto troppe palle perse; questo è il dato da migliorare, più che le nostre percentuali da 3 punti. Nel secondo tempo di gara 1 siamo stati bravi a tenere Jazz Johnson fin dal primo palleggio, cosa che prima non era riuscita, permettendogli di innescare i compagni».

Così in campo

Fortitudo Bologna: Sergio 3, Aradori 4, Conti 5, Bolpin 9, Panni 11, Kuznetsov 12, Fantinelli 21, Giuri 22, Freeman 33, Ogden 35, Morgillo 36. All. Caja

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Gianluca Gagliardi di Anagni (Fr), Jacopo Pazzaglia di Pesaro e Alberto Perocco di Ponzano Veneto (Tv)

Il programma delle semifinali playoff (gara 2)

Tabellone argento

Trapani Shark – Verona 2-0

Fortitudo Bologna – Real Sebastiani Rieti 1-0

Tabellone oro

Forlì – Trieste 0-1

Cantù – Udine 1-0