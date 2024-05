Semifinale playoff: Trapani non dà scampo a Verona (91-69) e ipoteca la finale

RIETI - Trapani vince anche gara 2 e si porta avanti 2-0 nella serie di semifinale Playoff di Serie A2. Verona battuta 91-69 al PalaShark. Gara sempre in controllo dei siciliani, già avanti di 9 lunghezze a fine primo quarto (26-17). Il solito roster lungo della formazione di coach Andrea Diana dà certezze e gestisce al meglio il vantaggio fino all’ultimo periodo, quando Jd Notae si riaccende e permette ai suoi di dilagare. La guardia americana è nuovamente il miglior marcatore di serata per i suoi con 21 punti. 5 i giocatori in doppia cifra per i sicliani. Pesa per Verona l’assenza di Ivan Buva che punta a rientrare in gara 3. Trapani con un piede nella finale contro la vincente della serie tra Real Sebastiani Rieti e Fortitudo Bologna.

Il tabellone argento

Trapani Shark – Verona 2-0

Fortitudo Bologna – Real Sebastiani Rieti 1-0