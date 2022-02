Delusione Rieti. Foto. Boccolini: «Due punti persi, le altre hanno frenato. Ora sotto con la Sangiovannese»

RIETI - Tutt'altro che soddisfatto, al termine della gara, il tecnico del Rieti Alessandro Boccolini, il quale si aspettava di certo qualcosa di diverso che un pareggio percepito più come due punti persi, ancorché uno guadagnato.

«Questa era una partita da vincere - ammette Boccolini - perché la classifica ce lo imponeva e perché avevamo le potenzialità per poterlo fare. E invece oggi ho visto troppi errori individuali, troppi giocatori che hanno reso ben al di sotto delle loro aspettative. Mi dispiace perché tutte le dirette avversarie hanno perso punti e questo ci poteva consentire di guadagnare qualche posizione anche in funzione dell'impegno di mercoledì contro la Sangiovannese. Ora diventa fondamentale rimanere uniti e concentrati: l'obiettivo resta la salvezza, non importa se in maniera diretta o se attraverso i playout, l'importante è riuscirci. E per farlo serve l'impegno da parte di tutti, nessuno escluso».

Mercoledì 2 marzo alle 14.30 il recupero con la Sangiovannese, che sabato ha frenato ancora una volta. «Non ci saranno Tortolano e Scalon che verranno squalificati - conclude Boccolini - ma voglio vedere una squadra che lotta su ogni pallone e porta a casa la vittoria».