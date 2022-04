Stop Rieti, l'analisi di Boccolini: «Abbiamo sbagliato l'approccio alla gara. Ora testa a Cascina»

RIETI - Era dalla trasferta di Poggibonsi - finita 3-2 per i toscani - che il Rieti non consoceva il sapore amaro della sconfitta. Da quel momento fino a oggi, infatti, la squadra di Alessandro Boccolini era stata capace di inscenare un'incredibile rimonta mettendo insieme quattro vittorie e un pareggio, 13 punti utili per tirarsi su dal penultimo posto, scongiurare la retrocessione diretta e aggiudicarsi (nella peggiore delle ipotesi) un piazzamento playout. All'Anco Marzio di Ostia, nel 4-1 rimediato dall'Unipomezia, la squadra ha compiuto un passo indietro, la classifica resta comunque fluida e nell'analisi post-gara di Boccolini è ben definito il motivo della debacle:

«Purtroppo usciamo da questa trasferta con una brutta sconfitta - ammette a fine gara Boccolini - E i motivi sono da ricercare innanzitutto nell'errato approccio alla gara, oltre a non aver interpretato a dovere le traiettorie del pallone col vento a sfavore. Sicuramente troppo leziosi e superficiali nei primi minuti, meglio nella ripresa, ma il gol casuale del 3-1 ci ha tagliato definitivamente le gambe. Ricaricare subito le pile in vista di Cascina, siamo a tre lunghezze dalla salvezza».