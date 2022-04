Il Rieti all'assalto del Cascina senza Coulibaly e Menghi. Boccolini: «L'importante è restare in carreggiata»

RIETI - È di nuovo emergenza-attacco nel Rieti che domani, 1° Maggio, sarà di scena a Cascina per la quindicesima giornata del girone di ritorno. Ancora fermo ai box Matteo Menghi, nelle ultime ore si è fermato nuovamente Oumar Coulibaly, per il riacutizzarsi dell'affaticamente al quadricipite della coscia destra che lo costringerà a dare forfait. Per Boccolini, dunque, la necessità di riproporre uno tra Attili e Pedone come "falso nueve" pronto a sfruttare le solite giocate di Tortolano, largo a sinistra.

«Purtroppo dovremo gestire questa situazione in un'altra partita decisiva per il nostro destino - ammette il tecnico alla vigilia del match - Cercheremo di ovviare alle due assenze come abbiamo fatto due settimane fa contro il Trestina puntando all'intera posta in palio che ci darebbe l'opportunità di restare in corsa per la salvezza diretta. La sconfitta di Ostia contro l'Unipomezia è ormai alle spalle, ma il 4-1 ci dovrà aver insegnato qualcosa: è stata una sbandata, ma abbiamo il dovere di rimetterci subito in carreggiata e cercare di fare più punti possibile nelle tre gare rimaste da giocare».