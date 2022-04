Il Rieti mastica amaro a Scandicci. Boccolini: «Peccato, avremmo meritato la vittoria»

RIETI - Amarezza ma anche consapevolezza che il Rieti può conquistare la salvezza. Il tecnico Alessandro Boccolini ci aveva sperato, ma quel gol nel recupero a Scandicci ha tolto due punti agli amarantocelesti in una giornata favorevole riaguardo ai risultati delle dirette concorrenti.

«Peccato per il gol subito nel finale, come accaduto all’andata – dichiara Boccolini – ma sono pienamente soddisfatto della prestazione perché la quadra è stata in partita dall’inizio alla fine e avrebbe meritato l’intera posta in palio. Se continueremo a giocare con questa intensità, le nostre chances di salvezza resteranno intatte fino alla fine. Quello che più di qualsiasi altra cosa dispiace davvero è che i risultati della giornata ci stavano premiando e vincere avrebbe significato dimezzare lo svantaggio dalla dodicesima. Comunque andiamo avanti e pensiamo al prossimo impegno, sperando che le cose vadano decisamente meglio».