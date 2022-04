La gioia del Rieti. Foto. Boccolini elogia la squadra: «Vittoria meritata, bravi tutti». E giovedì derby con la Flaminia

RIETI - Sorridente e raggiante, sotto un sole primaverile che per l'intera durata del match ha scaldato i pochi presenti allo "Scopigno", il tecnico del Rieti Alessandro Boccolini si gode i suoi ragazzi, al terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria col Cannara (2-1) e il pareggio di Scandicci (2-2) e li elogia per il tipo di gara disputata.

«I ragazzi sono stati bravi a interpretare la gara nella maniera appropriata – dice in sala stampa -. Hanno lottato su ogni pallone, hanno lasciato davvero poco spazio alla loro manovra e hanno trovato i gol nei momenti giusti. Sono soddisfatto perché riusciamo finalmente a dare continuità anche al rendimento, merito dei ragazzi stessi che in partita applicano quanto fatto e assimilato in allenamento. In classifica per ora cambia poco, ma l’importante è essere lì e restare agganciati alle altre. Giovedì il derby, altra sfida da provare a vincere».

Ai complimenti di Boccolini, si aggiungono quelli del tecnico del Lornano Badesse, Antonio Alessandria, il quale riconosce i meriti degli avversari ancor prima dei demeriti dei senesi: «Mi aspettavo un Rieti aggressivo, che avrebbe interpretato la gara in quel modo e così è stato - dice l'allenatore degli azzurri - Dispiace non aver visto, da parte nostra, un atteggiamento diverso perché abbiamo giocato ben al di sotto dello standard. Ma questo aspetto non deve e non può sminuire i meriti dei nostri avversari che hanno vinto legittimamente. Playoff? Se giochiamo come abbiamo fatto oggi, difficilmente ci potremo arrivare...».