RIETI - Il coordinamento del centro Italia dell’Accademia Kronos guidato dal comandante Armando Bruni, sta organizzando un nuovo corso per formare i nuovi volontari delle guardie zoofile ambientali nella città di Rieti.«Come tutti i corsi che l’Accademia Kronos organizza – ha commentato il comandante Armando Bruni (nella foto con il colonnello Lopez) - anche questo è rivolto ai cittadini che a titolo del tutto volontario, abbiano una forte motivazione per la tutela del territorio. L’importante ruolo delle guardie zoofile ambientali permette una vigilanza costante che favorisce il rispetto delle Leggi, dei Regolamenti locali, nazionali ed internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell’ambiente e del patrimonio naturale. Oltre ad intervenire in caso di maltrattamento di animali, le guardie Zoofile dell’Accademia Kronos svolgono anche un importante ruolo preventivo, informando i cittadini riguardo alle norme vigenti in termini di benessere animale e sensibilizzando su tematiche protezioniste».I nuovi volontari andranno ad integrare il Nucleo provinciale già esistente a Rieti. «Il corso - continua il comandante Bruni - avrà la durata complessiva di 40 ore che verranno suddivise in 5 appuntamenti di 8 ore ciascuno nelle giornate di sabato e domenica. I docenti, di comprovata professionalità, saranno Guardie Zoofile già operative, Istruttori cinofili, veterinari, avvocati e rappresentanti di Enti ed Istituzioni con cui l'Accademia Kronos costantemente collabora (Asl, Carabinieri Forestali, Polizia Locale, Polizia Provinciale). Per chi sente il bisogno di dare un importante contributo alla tutela dell’ambiente e della fauna partecipando in prima persona e desidera avere maggiore informazioni, o dare da subito la propria adesione al corso può contattare il seguente numero 3272472533».