Coronavirus: due decessi, 26 nuovi positivi e 51 guariti

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 26 nuovo soggetto positivo al test Covid 19.

Rieti (11) – Amatrice (3) – Cittaducale (4) – Montopoli in Sabina (1) – Poggio Bustone (1) – Posta (1) – Rocca Sinibalda (5).

Si registrano 51 nuovi guariti

(13) Rieti – (1) Amatrice – (2) Antrodoco – (1) Borbona – (2) Borgorose – (1) Cantalice - (1) Casperia – (1) Castel S. Angelo – (1) Castel Nuovo di Farfa – (5) Cittaducale – (2) Collevecchio – (4) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina – (5) Monteleone Sabino – (1) Montopoli in Sabina – (2) Poggio Mirteto – (2) Posta – (1) Salisano – (1) Stimigliano – (3) Tarano – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 808.

Numero totale tamponi eseguiti: 78.376.

Si registrano due decessi: un uomo di 73 anni (reparto Terapia Intensiva OGP Rieti), una donna di 78 anni (reparto Terapia Intensiva OGP Rieti).

Totale positivi in provincia di Rieti: 706.

