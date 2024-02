Dengue, l'Italia alza il livello di allerta. La circolare: «Controlli in porti e aeroporti». Cosa è, sintomi, vaccino e cure

L'emergenza Dengue in Brasile e l'aumento globale dei casi fanno innalzare l'allerta nei porti e negli aeroporti in Italia. È l'obiettivo della circolare “Innalzamento livello di allerta relativamente alla diffusione della dengue presso i punti di ingresso italiani”, messa a punto dall'Ufficio 3 (Coordinamento Usmaf-Sans) del ministero della Salute. «A causa dell'aumento globale dei casi di Dengue, su disposizione del direttore generale, Francesco Vaia, si invitano gli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (Usmaf-Sasn) a innalzare il livello di allerta e vigilanza nei confronti dei vettori provenienti e delle merci importate dai Paesi in cui è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia o dove è presente Aedes aegypti».