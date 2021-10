Sabato 23 Ottobre 2021, 14:08

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 19 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.



Rieti (7) – Cittaducale (1) – Fara in Sabina (9) – Magliano Sabina (2).



Si registrano 14 nuovi guariti.



(1) Rieti - (3) Cittaducale – (1) Collevecchio – (1) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina – (3) Montopoli in Sabina – (1) Roccantica – (3) Toffia.



Numero tamponi eseguiti: 458.



Totali tamponi eseguiti: 128.828.



Totale positivi: 173.