Covid: chiusa fino al 2 novembre la Primaria di Santa Rufina

Venerdì 22 Ottobre 2021, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 18:07

RIETI - A Santa Rufina, frazione del Comune di Cittaducale la scuola Primaria rimarrà chiusa fino al prossimo 2 novembre.

Lo rende noto il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli che sulla pagina Facebook Cittaducaleinforma scrive: «Il provvedimento si è reso necessario dopo aver riscontrato in data odierna la positività di un collaboratore scolastico che, secondo il tracciamento eseguito dalla Asl, ha avuto contatti diretti con altri colleghi, ora in isolamento preventivo. Senza i collaboratori la scuola non può ovviamente garantire il servizio. Si precisa che gli alunni e le famiglie non sono in quarantena. Da lunedì 25 ottobre sarà attivata la Dad. La dirigenza scolastica domani invierà le comunicazioni ufficiali alle famiglie».

Una classe, della stessa scuola Primaria di Santa Rufina, ha già ripreso le lezioni a distanza dallo scorso martedì, a seguito della presenza di 12 alunni positivi su 22 totali della classe. Positiva anche una maestra.