di Mattia Esposito

RIETI - Continua il Coriandolo Summer Sport, che anche per oggi propone un programma fitto di partite di basket, beach volley e futsal. Anche quella di ieri è stata una giornata ricca di appuntamenti. Questi tutti i risultati:



FUTSAL:

CI VUOLE UN SENSO-SAN GIOVANNI REATINO 7-2

GOLDBET-DOG CHIC 3-1

BUONASERA LIEVE-GLI AMICI DEL BOMBER 7-5





BASKET

TAVERNA DEI FABRI-BABADOOK AND FRIENDS 87-86

GOODFELLAS-GVNG 79-59

USA STORE-BABADOOK AND FRIENDS 94-90





BEACH VOLLEY

AKAI-NINETTO BEACH 2-0

PUNTO SECUR-GLI AMICI DEL PURDY 2-0

FATECE VINCE-AC DENTI 2-0

PUNTO SECUR-#ASTAG 2-1

AC DENTI-ATLETICO MA NON TROPPO 2-0





Questo invece il programma delle gare di oggi:



FUTSAL

The Blues – Beer House (ore 21)

Officina Meccanica Mattei – La Locanda Sabina (ore 22)

Casaprota – Ci Vuole Un Senso (ore 23)





BASKET

Taverna Dei Fabri – Goodfellas (ore 21.30)

Gvng – Babadook&Friends (ore 22.30)





BEACH VOLLEY

Ninetto Beach – Gli Amici Del Pourdy (ore 21.45)

Gli Amici Del Purdy – Akai (ore 22.30)

Venerd├Č 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA