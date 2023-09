Spes Pf vince il derby di Coppa della Divisione contro il New Real Rieti: 2-3. Il tabellino

RIETI - Era il 29 febbraio 2020, al PalaMalfatti si giocava Real Rieti-Cmb, gara valida per l’accesso alla Final Four di Coppa della Divisione. Oggi, 23 settembre 2023, proprio il parquet del PalaMalfatti è tornato ad ospitare una partita di Coppa della Divisione, quella tra New Real Rieti e Spes Pf. Quest’anno la competizione è riservata agli under 23 e le due reatine sono state inserite in un girone a tre squadre che comprende anche la Lazio. Un derby acceso ed equilibrato, che la Spes si porta a casa col punteggio di 3-2 dovendo anche far fronte a due cartellini rossi ricevuti durante il match, disputato a porte chiuse.

Tanti i giovani in campo, con le due squadre che hanno una fisionomia sicuramente diversa da quella che vedremo in campionato. Nel primo tempo la Spes Pf esprime un buon gioco, creando diverse occasioni da gol. Il New Real Rieti prova comunque a rispondere affidandosi alle giocate di Palumbo, molto bravo a creare superiorità numerica nell’uno contro uno. E’ un gol di Alessandrini a portare avanti la Spes, che trova anche il gol del raddoppio con Leonardi: al termine della prima frazione è 2-0.

Nella ripresa il New Real Rieti la riapre in superiorità numerica con Palumbo dopo il rosso dubbio sventolato all’indirizzo di Corsi.

E’ la Spes, con la doppietta personale di Leonardi, ad allungare sul 3-1, prima che il solito Palumbo accorci ancora sul 3-2. Stavolta, dopo il rosso ad Alessandrini, il New Real Rieti non riesce ad impattare anche grazie alle parate di Maurelli, che tiene i suoi avanti di un gol. Il prossimo 3 ottobre il New Real Rieti sfiderà la Lazio in trasferta, il girone si chiuderà quattro giorni più tardi con la sfida tra Spes Poggio Fidoni e Lazio, decisiva per il passaggio del turno.

Il tabellino

New Real Rieti: Pandolfi, Bucci, Covotta, Palumbo, Pezzotti, Iacoboni, Rosati, Franceschini, Caroti. All. Mariantoni

Spes Poggio Fidoni: Maurelli, Alessandrini, Casazza, Corsi, Ettaro, Gizzi, Leonardi, Marinelli, Pariboni, Rossi, Alves. All.Luciani.

Arbitri: Romeo (Roma 2), Serra (Tivoli). Crono: Puzzonia (Terni).

Marcatori: PT Alessandrini (S), Leonardi (S), ST Palumbo (RR), Leonardi (S), Palumbo (RR)

Note. Espulsi: Alessandrini (SPF), Corsi (SPF). Ammoniti: Bucci (NRR), Palumbo (NRR).