di Giacomo Cavoli

RIETI - Autentico colpo di scena alla 53esima Coppa Carotti, dominata quest'anno dal 31enne salernitano Angelo Marino (Asd Speed Motor) in 5'06"41 a bordo di una Lola B99/50 Zytech, soffiando così la vittoria, in classe E2SS, al favoritissimo della vigilia Michele Fattorini, fermato da un guasto alla macchina.



Sul podio assoluto della 55esima Rieti - Terminillo, dietro Marino, Ivan Pezzolla (classe E2SC, 5'25"16 su Osella PA21) e Sergio Farris, 5'30"70 con l'Osella PA2000.



Primo dei reatini, Graziano Buttoletti in classe E2SS, su Dallara F310, con 5'54"80.

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:34



