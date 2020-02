RIETI - E’ stato autorizzato lo spostamento di data della Rieti – Terminillo, che si svolgerà dal 7 al 9 agosto, con validità Civm e Tivm Sud.



L’Automobile Club di Rieti si era resa disponibile a rinunciare alla validità Tivm Nord assegnata alla gara reatina, nel caso in cui gli organizzatori della “46° Alpe del Nevegal" avessero espresso la volontà di mantenere la data loro assegnata, fissata sempre per il 9 agosto.



Qualora l'organizzatore della gara "46° Alpe del Nevegal" accettasse di spostare la data della sua gara la validità per il Tivm Nord alla Rieti - Terminillo sarà ripristinata.

