Contigliano, matrimonio a San Pastore per l'ex vicepresidente dell'Europarlamento Castaldo

RIETI - Matrimonio a 5 Stelle all'Abbazia di San Pastore, nel comune di Contigliano, per Fabio Massimo Castaldo, ex vice presidente del Parlamento europeo dal 2017 al 2022, attualmente esponente del Movimento. Castaldo e la neo consorte si sono uniti in matrimonio oggi pomeriggio nella chiesa di Contigliano, poi il trasferimento nello storico ex monastero cistercense, collocato sul Cammino di Francesco, gestito da Emanuele Antonacci e Silvia Ferrero, spesso location preferita per grandi eventi, meeting, concerti e ricevimenti, come è avvenuto anche nel caso delle nozze, questa volta officiate nel Santuario di Fonte Colombo, tra gli attori Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada. Tanti gli esponenti del Movimento presenti alla festa, tra i quali l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, arrivato accompagnato dalla scorta. Area comunque blindata per i controlli delle forze dell'ordine allestiti sin dalla strada di accesso che conduce all'eremo dove sorge l'Abbazia. Castaldo, romano di nascita, è da anni è un frequentatore della valle del Turano, dove ha una casa.