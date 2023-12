Simone Bagnoli torna sul parquet in maglia Contigliano: «Bel progetto, mi rimetto in gioco»

RIETI - Il Basket Contigliano ufficializza l’ingaggio di Simone Bagnoli. L'ingaggio del lungo classe 1981 era nell'aria, dopo che in queste ultime settimane si era allenato con la squadra contiglianese. Bagnoli ha deciso di sposare la causa per poter dare una mano al giovane roster di coach Massimiliano Boldini. Simone Bagnoli torna a vestire una squadra reatina dopo i suoi ben noti trascorsi, che lo hanno visto debuttare in maglia amarantoceleste nel lontano 2002, per poi tornare anche recentemente a vestire le maglie di Npc e Real Sebastiani. Bagnoli arriva a Contigliano portando sicuramente molta esperienza e allungando le rotazioni della squadra amarantoceleste in un momento complicato a livello di infortuni.

Le dichiarazioni di Bagnoli

«Sono molto felice di sposare questo progetto, e poter tornare dopo un po' di anni a sentire il profumo dell’arena dei campi di basket. Da subito mi è piaciuto lo spirito della società e gli sforzi che fanno nel quotidiano. Al giorno d’oggi fare basket è molto complicato, considerando che i dirigenti lo fanno a carattere amatoriale, rubando tempo al lavoro e alla famiglia. Ma far sognare questi ragazzi è un punto cardine del Basket Contigliano, e la palla a spicchi è il modo per realizzare questo sogno.

Da cittadino acquisito non potevo tirarmi indietro dopo che Rieti mi ha accolto e dato tanto a livello di sport e personale. Le mie ginocchia purtroppo non sono quelle dei vent’anni, ma comunque metterò al servizio dei più giovani una tonnellata di esperienza e la serietà necessaria per divertirsi e stare bene. Essendo competitivo all’ennesima potenza, cercherò di alzare l’asticella, perché il mio divertimento è rappresentato dalla vittoria finale. Ci vorrà un po' di tempo per riacquistare un’eccellente condizione fisica, ma l’impegno mio è finalizzato alla vittoria del campionato. Detto questo voglio ringraziare chi ha creduto in “questo fossile”, pensando di farmi tornare la voglia di allacciare ancora le scarpette. Sono stati capaci di far riaccendere una lampadina che si era spenta. Spero inoltre che la città supporti nel miglior modo possibile questa società e soprattutto ci dia la spinta per tornare a vincere. Il pubblico reatino è “malato di basket” e questo l’ho sperimentato sulla mia pelle. Con una tradizione e una storia che la dicono lunga in tal senso. Sono fiero di far parte di tale storia, vi aspetto tutti al PalaMartelli per sostenere questa squadra. Forza Contigliano»