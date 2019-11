RIETI - "Decisa a favorire le due società di consulenza riconducibili a Carlo Latini, ignorando le risorse interne in Comune". E’ la volontà degli ex amministratori tra il 2002 e il 2012, evidenziata dal tribunale nelle motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna di Antonio Preite (ex dirigente del settore finanziario).



La Procura chiamata ora a fare luce sulle decisioni assunte negli anni successivi dalle giunte Petrangeli e Cicchetti.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DEL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, VENERDI' 22 NOVEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA