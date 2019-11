RIETI - «Aver impedito di creare un servizio di controllo di gestione interno sull’attività finanziaria del Comune» farebbe emergere «ulteriori profili di responsabilità, se fosse confermato che tale sistema di controllo obbligatorio sia rimasto negli anni, forse fino all’attualità, del tutto lettera morta».



Dopo la sentenza di condanna di Preite e Morelli nella vicenda delle “consulenze in Comune”, il Tribunale di Rieti «per accertare l’ipotizzata corresponsabilità da parte di ex e attuali amministratori», ha disposto la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica e alla Corte dei Conti per individuare profili di danno erariale.



Nel mirino le giunte post-Emili.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, GIOVEDI' 21 NOVEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA