Un sito accessibile ai non vedenti, nato per fornire informazioni utili grazie ad un sistema di domanda/risposta. Un servizio gratuito messo a disposizione da professionisti di vari settori: fiscale, bancario, volontariato, disabilità, viaggi, territorio, benessere, psicologia, fotografia, finanza agevolata, consulenza legale.

Il progetto, completamente gratuito per chi volesse aderire oltre che per gli utenti, si chiama People answer. E’ partito due mesi fa, nato dall’idea di due giovani ternani molto sensibili al tema del volontariato: Giordano Conti, da anni impegnato con la sezione locale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, e Giuliano Trimboli, con il prezioso supporto di Paolo Calvani, informatico.

“People answer vede la collaborazione di una trentina di professionisti, società, associazioni ed enti - dice Giordano - è un servizio utile per i cittadini e una vetrina per chi deciderà di aderire. Vorremmo anche far conoscere il nostro territorio e tutte le iniziative ad esso collegate. Abbiamo aperto una pagina facebook, un profilo twitter e una bacheca pinterest e stiamo lavorando per la realizzazione di un’app”.

Gli obiettivi del sito vanno dal dare risposte certe agli utenti, evitando la diffusione di fake news, fino al consolidamento o meno di nozioni diffuse nel web. “Il progetto in questo momento coinvolge l’Umbria, ma abbiamo con noi anche professionisti di altre regioni, dalla Lombardia alla Sicilia. Il nostro obiettivo - dicono i fondatori di People answer - è di diffonderlo su tutto il territorio nazionale e, speriamo, europeo”.

Ultimo aggiornamento: 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA