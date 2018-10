L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - Tre mesi senza soldi. Forse, anche quattro o cinque, nell’estenuante attesa che le prossime erogazioni di denaro vengano regolate da una nuova graduatoria ancora da stilare. E’ il drammatico destino che si trovano a dover affrontare, in queste lunghe settimane, una ventina di famiglie reatine con a carico congiunti affetti da gravi forme di disabilità regolarmente attestate, ma rimaste prive del contributo per le disabilità gravissime messo a disposizione dai fondi della Regione Lazio ed erogato attraverso il bando allestito dal Consorzio sociale Rieti 1.Il problema nasce dal fatto che nelle more dell’erogazione dei fondi del 2017, il Consorzio avrebbe dovuta fare un nuovo bando ma non ci è riuscito. Per trovare una soluzione bisognerà ora attendere l’anno nuovo ma molti nuclei familiari saranno intanto costretti a sborsare più di mille euro al mese di media.