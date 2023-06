Pnrr: 7 milioni di euro per interventi nel territorio del Consorzio Sociale RI/1

RIETI - Sono stati presentati oggi, nel corso di un evento nella sala consiliare del Comune di Rieti, gli interventi del Consorzio Sociale RI/1, finanziati nell’ambito del PNRR.

Hanno partecipato il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, il membro del CdA del Consorzio Sociale RI/1, Stefano Micheli, Sindaco di Rocca Sinibalda, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Rieti Giovanna Palomba, il direttore Luca Falconi e Giulia Bettelli del Consorzio Sociale RI/1.

«L’ingente finanziamento ottenuto dal Consorzio Sociale RI/1 rappresenta, oltre che la testimonianza di un buon lavoro fatto dai Comuni e dalla struttura del Consorzio, un modello di gestione nuova della programmazione degli interventi sociali sul territorio, che dovranno configurarsi sempre più come strategia complessiva per rispondere a fragilità diffuse e profonde e non più come interventi puntuali che potevano essere sufficienti nel passato – ha dichiarato il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Ora si aprirà la fase di messa a terra di questi finanziamenti che dobbiamo concretizzare in maniera intelligente, sinergica e veloce per fare in modo che i progetti finanziati raggiungano l’obiettivo per il quale sono stati pensati ed elaborati, cioè migliorare la qualità della vita di alcune fasce di popolazione e, quindi, dell’intera comunità del territorio del Consorzio».