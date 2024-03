Consorzio Sociale Ri/1, presto al via le stabilizzazioni

RIETI - Il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, quello di Rocca Sinibalda Stefano Micheli, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rieti Giovanna Palomba, insieme al direttore Luca Falconi, hanno incontrato le assistenti sociali, e i professionisti della struttura del Consorzio Sociale Ri/1, per comunicare l’intenzione di adottare un Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, che nei prossimi tre anni porterà il Consorzio a contare su una struttura solida e stabile, e su professionisti che non dovranno più essere protagonisti di costanti turn over e precariato. Il cda è convocato per l’approvazione il prossimo 26 marzo.

