Consorzio Sociale RI/1: in arrivo i gruppi di lavoro tematici

Martedì 5 Ottobre 2021, 13:25

RIETI - Il Consorzio Sociale RI/1 sta istituendo dei gruppi di lavoro tematici finalizzati alla co-progettazione delle azioni e all’osservazione costante degli interventi del Piano Sociale di Zona.

Verranno istituiti 3 gruppi di lavoro che si dedicheranno a 3 aree specifiche:

“Famiglie e minori”

“Disabilità e non autosufficienza”

“Povertà e disagio”

In questi giorni il Consorzio Sociale RI/1 sta procedendo ad acquisire le comunicazioni da parte degli Enti del terzo settore che avranno la possibilità di individuare un proprio referente da inserire all’interno dei tavoli di lavoro, al fine di rendere concreto ed efficace il lavoro di sinergia e collaborazione tra i soggetti.

E’ possibile inviare via Pec o tramite email la propria istanza di partecipazione, o in alternativa consegnarla a mano o per raccomandata, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di residenza. Altrimenti è possibile consegnarla presso il Pua Centrale o in alternativa al Consorzio Sociale Ri/1 al seguente indirizzo PEC: consorziosocialeri1@pec.it