IL LAZIO E I PREMI

RIETI - Il Lazio e la Sabina fanno incetta di titoli alle finali nazionali del concorso La Bella d’Italia. Applausi, inoltre per la Starcasting di Laura Pudda che come sempre si è contraddistinta alla finalissima Nazionale del concorso, che si è svolto dal 24 al 29 settembre a Nocera Scalo, presso il Temesa Resort hotel in provincia di Catanzaro. Più di 50 ragazze si sono ritrovate lì per aggiudicarsi il titolo Nazionale.Il Lazio torna a casa con 2 titoli nazionali Fascia “Ragazza Cinema” a Sofia Desiati 16 anni da Roma e “Fascia Ragazza In.. Arte” a Federica Del Manzo 17 anni da Filacciano.Incredibile la coincidenza che 11 ragazze della Star Casting in gara per il Lazio, Umbria e Molise, tra le 54 in gara provenienti da gran parte d’Italia, 4 di esse studiano presso il polo didattico di Poggio Mirteto, Giorgia Nonnis 18 anni di Monterotondo, Samantha Amdeberan 17 anni da Poggio Mirteto, Federica del Manzo 17 anni da Filacciano e Veronica Ricci da Cantalupo in Sabina. L’applauso più grande lo ha preso Martina Bianco 14 anni di Castellammare di Stabia, che ha vinto il titolo Nazionale La Bella D’Italia.Che la Starcasting si aggiudicasse fasce importanti lo si era capito già dalla finale regionale che si è tenuta domenica 22 Settembre presso il Wood a Roma, dove le 16 bellissime finaliste, hanno messo in crisi i giurati presenti.Diversa l’atmosfera alla Finalissima, dove le ragazze hanno dovuto sostenere nei 4 giorni presso il villaggio dove erano ospiti, ulteriori criteri di valutazione da parte dei giudici presenti.