Mercoledì 10 Aprile 2024, 09:02

SPOLETO C’è chi ha deciso di rimettersi in gioco dopo aver perso il lavoro, magari in seguito alla chiusura delle numerose aziende del territorio. E chi, dopo anni di incertezze con agenzie interinali o operatori privati, sogna il posto fisso. Sono oltre 300 gli aspiranti operai che martedì e mercoledì della prossima settimana parteciperanno alle sei diverse sessioni di prova del concorso dell’A.se, l’azienda di proprietà comunale che si occupa di manutenzioni e cimiteri. I posti in ballo sono complessivamente 18: nessun limite di età, mentre i requisiti minimi di partecipazione richiesti sono la patente di guida e la licenza media. Le prove si svolgeranno all’interno del Palazzetto dello sport «Don Guerrino Rota». Sei i profili professionali previsti negli altrettanti bandi usciti a metà febbraio. Il più gettonato, a giudicare dal numero dei partecipanti, è quello per operaio comune addetto alla manutenzione stradale (livello 3): a fronte di quattro posti disponibili, le persone ammesse alla selezione sono 93. Boom di domande, verosimilmente anche in virtù della maggiore disponibilità di posti, pure per il bando per operai addetti alla pulizia degli stabili: in questo caso gli ammessi sono 76, a fronte di quattro posti disponibili. Sono invece appena 15 gli aspiranti operai addetti al servizio di manutenzione di impianti elettrici: i posti, in questo caso, sono due e tra i requisiti richiesti, oltre a quelli di base, c’è anche l’abilitazione Pav (competenze elettriche per la sicurezza del lavoro). Partecipata anche la procedura per due posti da operaio polivalente addetto alla manutenzione degli stabili: 53 gli ammessi, due i posti. Decisamente inferiore la corsa al bando per operai specializzati addetti alla manutenzione stradale: sono 14 i candidati che si contenderanno i due posti disponibili. La sesta posizione disponibile è quella relativa all’assunzione di quattro operai addetti al servizio di polizia mortuaria: 60 i candidati ammessi. Le prove inizieranno martedì: alle 9.30 toccherà agli aspiranti addetti alla pulizia degli stabili, alle 12 a coloro che vorranno occuparsi di manutenzione degli stabili. La terza prova, alle 14.30, è riservata al profilo professionale di polizia mortuaria. Le altre tre sessioni si svolgeranno mercoledì 17: alle 9.30 sarà la volta degli aspiranti operai comuni addetti alla manutenzione stradale, alle 12 è invece in programma la prova per operai specializzati nello stesso settore e alle 14 per gli addetti al servizio di manutenzione degli impianti elettrici. Il piano di assunzioni dell’A.se è scattato dopo una serie di proteste dei lavoratori e sindacati, anche se ha fatto discutere che i bandi siano usciti prima della presentazione del piano industriale.