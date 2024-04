Martedì 16 Aprile 2024, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 12:00

RIETI - È stato pubblicato il bando di concorso per la nomina di 12 (dodici) tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri. Ai dieci dei dodici posti disponibili del bando potranno accedere i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sono in possesso dei requisiti previsti dal Bando. Tra questi compare il conseguimento di laurea magistrale in settori di varia natura, che spaziano da materie tecnico-scientifiche a quelle giuridiche.

Il concorso prevede il possesso di titoli e lo svolgimento di esami, tra cui una prova scritta, prove di efficienza fisica, una prova orale, oltre ad accertamenti psicofisici ed attitudinali. La domanda di partecipazione al Concorso dovrà essere compilata e inviata, esclusivamente on-line tramite il Portale dei Concorsi dell’Arma dei Carabinieri, entro il 27 Aprile 2024, secondo la procedura esplicitata all’interno del Bando di Concorso.

Per promuovere il reclutamento degli Ufficiali Carabinieri Forestale, nel proprio video istituzionale, l’Arma ha scelto di inserire immagini del nostro territorio reatino e di operazioni svolte in provincia dalla specialità dell’Arma per la tutela dell’ambiente e della fauna, documentando proprio alcune attività dei due Ufficiali Forestale in servizio a Rieti, Tenente Colonnello Irene Davì e Capitano Simona Grasso, Comandanti rispettivamente del Gruppo Carabinieri Forestale e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale.