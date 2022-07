Ci Vuole Un Senso conquista il titolo nazionale Uisp. Valloni: «Fortemente voluto»

RIETI - Il Ci Vuole Un Senso conquista il titolo nazionale Uisp. È questo il verdetto che arriva da Rimini, dove si svolgono ogni anno le fasi finali della competizione. La formazione reatina strappa la vittoria grazie al 7-5 con cui ha superato i piemontesi del Giuliano Marmi, squadra già affrontata nel terzo turno della competizione e già battuta con lo stesso risultato. A siglare i gol gialloverdi sono stati Piras (tripletta), Chiavolini (doppietta), più un gol a testa per Laurenti e Renzi, al termine di una gara giocata su ottimo livelli da ambo le parti. C’è quindi una reatina sul tetto d’Italia,

Grande soddisfazione per il tecnico Danilo Valloni: «Per me è come chiudere il cerchio dopo una cavalcata di ventisei anni - racconta -, un percorso che ho condiviso con tanti amici, qualcuno di loro oggi non c’è più e il primo pensiero è andato a loro. È stato uno scudetto fortemente voluto, che riporta auge il nome di Rieti. La finale è stata molto difficile, lo sapevamo, ma i ragazzi hanno dato il massimo chiudendo una stagione che li ha visti vincere anche il titolo Provinciale, il Campionato e ora questo tricolore».

È la seconda volta che una squadra reatina sale sul tetto d’Italia: tre anni fa, prima del Covid, era stato il Fabietto Bar a trionfare battendo in finale un’altra reatina, i Servizi Funebri Leoni, allenati proprio dallo stesso Danilo Valloni.