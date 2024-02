Martedì 6 Febbraio 2024, 00:10

RIETI - La serata inaugurale ha visto l’esibizione sulla pista da ballo di decine di coppie, «perché la pensione non è un punto di arrivo, ma una tappa da cui ripartire», precisa, orgogliosa, un’ex impiegata di un ente pubblico mentre si riposa tra un volteggio e l’altro. E, con lei, tanti di quelli che dopo aver lavorato per una vita, hanno ritrovato negli spazi del centro sociale dell’ex Piaggio nuovi stimoli per dedicarsi alle attività che hanno dovuto sacrificare durante la vita lavorativa.

Lo svolgimento. In tre hanno preso in mano la gestione del centro, ottenuta dal Comune dopo una sospensione di diverse settimane e, a guidarli, c’è un’ex professoressa di liceo, Giacinta Bonanni, vedova dello scomparso senatore socialista Bruno Vella, che è la presidente dell’associazione Rieti Centro storico Aps, affiancata dal tesoriere Leopoldo Petroni e dalla segretaria Mirella Ciace, con un programma di iniziative già varato per rendere ancor più vivace la terza età che all’ex Piaggio registra oltre 150 iscritti. «Noi vogliamo esserci in tutti i campi, da quello culturale a quello ricreativo, perché di esperienza e conoscenza ne abbiamo da vendere», sottolinea uno dei soci che, quasi ogni giorno, sfida altri appassionati di briscola e tressette, riuniti nelle stanze dove la presenza di Ettore Saletti riporta agli anni in cui era sindaco e qualche ex dipendente lo saluta ancora con la carica ricoperta in passato. A lui, in fondo, fa piacere e anche se sta in pensione non trascura di occuparsi di politica, che lo vede sempre acuto osservatore, e quando ha le carte in mano può succedere che l’ex addetto all’anagrafe sia l’avversario di turno da battere.

Le attività. Ma la voglia di spensieratezza ha sempre la meglio e così, per animare qualche serata, l’associazione si è affidata alla collaborazione di Sergio Orlando, anche lui pensionato (ha lavorato come tecnico all’Enel), ma che di intrattenimento ha dimostrato di intendersi avendo organizzato per anni incontri e serate musicali nel ristorante Volo a Vela, all’aeroporto Ciuffelli. Sabato ha chiamato tutti a raccolta per festeggiare l’esordio di carnevale, e soci e socie hanno risposto in modo entusiasta: «Erano 70 e hanno ballato fino a mezzanotte, sfoggiando un entusiasmo da far invidia a ballerini più giovani - chiosa Orlando - tanto che sto lavorando per organizzare un altro evento dove si annuncia già una partecipazione maggiore. Il mio scopo è creare un punto di socialità che si rischiava di perdere dopo il periodo di sospensione, fornendo ai soci nuovi stimoli che la musica può offrire. Il sostegno di tutti c’è, la strada è tracciata». Centro sociale che non perde di vista altre attività da sempre perseguite, dai corsi di ginnastica posturale e leggera alle gite, alla partecipazione a mostre e manifestazioni culturali. E poi, con la primavera in vista, il pensiero dei “giovani” pensionati corre ai soggiorni al mare. Ma senza dimenticare che la vita è anche musica.