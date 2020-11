Rieti, "Una rosa per tutte" a Santa Rufina contro la violenza sulle donne

RIETI - In occasione del prossimo 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche il Centro Sociale di Santa Rufina di Cittaducale ha dato la propria adesione all’iniziativa “Una Rosa Per tutte” promossa dal Nazionale di “Mondo Sociale Aps”. “Il particolare momento che impone tante restrizioni ai movimenti e mantiene sempre più spesso le persone in casa – spiega il presidente del Centro di Santa Rufina, Mario D’Angeli – rappresenta per molte donne un dramma nel dramma. Si tratta di quelle donne che subiscono violenza proprio dentro la propria casa e che quindi vivono questa pandemia in maniera ancora più drammatica”. “Come centro – prosegue D’Angeli - abbiamo quindi deciso, in occasione di questa giornata, di dedicare il nostro tempo a loro mantenendo aperta la nostra sede per l’intera giornata. Si tratta naturalmente di un gesto simbolico attraverso il quale però vorremmo che giungesse a tutte le nostre concittadine un messaggio: non siete sole”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA