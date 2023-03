“Solidarietà ai terremotati e al popolo ucraino”: La mostra del Centro socioculturale Polymer

Giovedì 2 Marzo 2023, 21:54







Terni- Una ventina di foto inedite dei bombardamenti sulla città di Terni e le immagini attuali del terremoto che ha devastato la Turchia e la Siria e della guerra in Ucraina.

Materiale che fa parte della mostra che, con un doppio appuntamento al Centro socioculturale quartiere Polymer di via Narni e alla biblioteca comunale di Terni, sarà l’occasione per mostrare solidarietà concreta ai terremotati di Turchia e Siria, al popolo ucraino colpito dalla guerra e alle famiglie ucraine profughe a Terni e nei comuni umbri.

I visitatori potranno infatti donare prodotti alimentari a lunga conservazione.

La mostra sarà inaugurata sabato 4 marzo, alle 11, nella sede del centro Polymer, nella ex casa cantoniera in via Narni 154, e resterà aperta fino all’11 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 e 30.

Da mercoledì 15 fino a venerdì 24 marzo sarà possibile visitarla in Bct, dal lunedì al venerdì, dalle 8 e 30 alle 18 e 30.

Ad organizzare l’esposizione che racconta storia e attualità la Bct, il Centro Polymer, l’associazione La Pagina, l’associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori di Terni e la tipolitografia Federici.