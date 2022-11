Terni- Alunni e studenti delle scuole elementari e medie sono tornati al Polis di Cospea, sede del Centro sociale Ferriera, dove per quattro pomeriggi a settimana le volontarie dell’associazione La Perla garantiscono l’aiuto compiti e attività ludiche e di socializzazione.

Il centro, da anni punto di riferimento per il popoloso quartiere, ha coinvolto nel direttivo e quindi

nelle attività culturali, ricreative, ludico-sportive e di solidarietà diversi ragazzi che, insieme ai

meno giovani, stanno programmando una serie di iniziative per far ripartire appieno il centro dopo il

lungo stop imposto dalla pandemia.

Tra queste un corso gratuito dedicato al teatro, che partirà a gennaio.

Un’anticipazione dell’attività ci sarà sabato 12 novembre, alle 21, quando sul palco del Polis salirà

la compagnia teatrale “Attori per caso” che presenta la commedia in vernacolo “Lu pranzu de la

domenica”. La serata è in collaborazione con l’associazione La Perla.



“Siamo qui per dare servizi gratuiti alla gente del quartiere e della città - dice il presidente, AttilioPiersanti - per favorire il dialogo e la condivisione tra giovani e anziani e non solo per giocare acarte o organizzare momenti conviviali, che restano comunque importanti occasioni per stareinsieme”.Per il presidente del Centro Ferriera “è fondamentale proseguire la collaborazione con altreassociazioni della città, come avviene per le iniziative dell’associazione Nell’amore di Isabella, asupporto delle raccolte fondi per sostenere le persone in difficoltà, ma anche la collaborazione conle scuole e con altre associazioni culturali, come la compagnia teatrale Il Siparietto”.Grazie al Patto di collaborazione tra il Centro sociale Ferriera e il Comune di Terni, a disposizionec’è un ampio spazio verde.“In questi mesi abbiamo constatato che c’è una grande necessità di riprendere i contatti e i rapportiin presenza - dice Piersanti - e per questo invito le persone del quartiere e della città a venirci atrovare”.