COSI' IN CAMPO

LE GARE DELLA XXXI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Un'altra tappa importante e complicata nel percorso verso la salvezza del Rieti. Domani alle 14.30 (diretta Eleven Sports) allo Scopigno, la formazione amarantoceleste ospita il Catanzaro quarto in classifica. Una partita difficile, non solo per il valore dell'avversario, ma anche perché il Rieti dovrà fare i conti con qualche assenza pesante: "Non ci saranno De Vito, Cernigoi e Scardala - ha detto Capuano in conferenza-, abbiamo un esercito di infortunati. Non è un alibi, non deve esserlo. Domani ci giochiamo la permanenza nel campionato e chiunque andrà in campo dovrà dare il massimo per ripagare un anno di sacrifici. Logicamente non è l'ultima partita che giocheremo - ha aggiunto-, per questo devo preservare chi è acciaccato ed evitare di schierare giocatori non al meglio per preservarli da infortuni più gravi". Di fronte ci sarà un Catanzaro forte: "Una delle più forti in assoluto, hanno un grande allenatore e che esprime un grande calcio. Domani troveranno un Rieti che vuole fare punti, punti importanti per uscire dal purgatorio e avvicinarsi al paradiso". Per il tecnico ogni partita da qui alla fine della stagione ha notevole importanza: "Non siamo all'inferno, al momento abbiamo due gare in meno e gli stessi punti del Siracusa e sempre il discorso degli otto punti di vantaggio sulla Paganese. Nelle ultime uscite abbiamo fatto molto bene, nonostante la sconfitta di Potenza. Giocheremo a viso aperto, questi punti servono più a noi che a loro". La chiave, come sempre, è l'equilibrio tattico: "Abbiamo preparato la partita per giocarla in modo ordinato e con compattezza, non dobbiamo concedere spazi ad un grande avversario. Le assenze sono notevoli, sia per qualità che quantità, sicuramente dovrò dare un assetto equilibrato alla squadra". Assenze pesanti appunto, tanto che il tecnico campano non scarterebbe l'ipotesi di una variazione del modulo, magari con una difesa a quattro. Attualmente però si va verso la conferma del 3-5-1-1, con Mattia, Gigli e Delli Carri in difesa, oltre che al solito Marcone in porta, centrocampo composto da Zanchi e Brumat sugli esterni, mentre nel mezzo Marchi, Carpani ed uno tra Xavi e Palma. Davanti Maistro dovrebbe agire a supporto di Gondo.Marcone; Gigli, Mattia, Delli Carri; Zanchi, Carpani, Palma, Marchi, Brumat; Maistro; Gondo. All. Capuano.Furlan; Celiento, Riggio, Signorini; Statella, Maita, Iuliano, Casoli; Kanoute, Bianchimano, D’Ursi. All. Auteri.De Angelis di Abbiategrasso (Maninetti-Tinello)Catania - Juve Stabia (domani, ore 14.30)Sicula Leonzio - Monopoli (domani, ore 14.30)Cavese - Paganese (domani, ore 14.30)Bisceglie - Siracusa (domani, ore 14.30)Virtus Francavilla - Trapani (domani, ore 14.30)Casertana - Viterbese (domani, ore 14.30)Vibonese - Rende (domani, ore 18.30)Matera - Potenza (0-3) d'ufficioJuve Stabia 63Trapani 61Catania 54Catanzaro 51Monopoli e Casertana 40Potenza 39Vibonese e Virtus Francavilla 37Viterbese, Cavese e Rende 36Sicula Leonzio 35Reggina 33Bisceglie 27Siracusa e Rieti 25Paganese 12