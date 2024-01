Traffico di droga e armi, 20 indagati a Catanzaro

La Polizia di Stato di Catanzaro ha dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale- Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 20 indagati. L'operazione scattata per il pericolo di fuga e gravi indizi nei loro confronti. Le accuse, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di armi con l'aggravante mafiosa, nonché per i delitti di porto e detenzione illegale di armi da fuoco, in materia di stupefacenti ed altri gravi reati. (LaPresse)