Cassa Edile, tutto pronto per la consegna delle borse di studio: ecco i 92 premiati

RIETI - Domani, venerdì 18 giugno, alla Sala Consiliare della Provincia di Rieti, si terrà, dalle 18.00, la cerimonia per la consegna delle borse di studio, per l’anno scolastico 2019/20, ai figli dei lavoratori edili. Un appuntamento che la Cassa Edile di Rieti annualmente effettua e che quest’anno vedrà premiati 94 studenti (di cui 12 della scuola media, 52 della scuola superiore e 30 universitari) che si sono particolarmente distinti nello studio.

La Cassa Edile della provincia di Rieti è un organismo paritetico, preposto ad erogare prestazioni stabilite sia dagli accordi nazionali sia dagli accordi territoriali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori (FeNeal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) e dall’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

Anche quest’anno, pur permanendo un quadro congiunturale difficile per il settore delle costruzioni, la Cassa Edile della provincia di Rieti erogherà 65.200 euro di borse di studio, il premio Ape (anzianità professionale edile) per 575.000 euro e permetterà a 56 nuclei familiari di poter godere di brevi soggiorni tramite voucher spendibili in un’Agenzia di viaggio di Rieti per un impegno totale di spesa di circa 36.000 euro. Inoltre, in costanza d’anno, ha erogato ai lavoratori operanti in provincia, per altre prestazioni assistenziali, 226.065 euro e ha finanziato il sistema della formazione e della sicurezza per un importo di 241.812 euro.

La cerimonia presieduta dal Presidente, ingegnere Elio Carosella, e dal Vice-Presidente, Fabio Damiani, oltre ad essere un riconoscimento agli studenti meritevoli vuole essere anche un momento di incontro con le autorità locali e regionali del nostro territorio volte a segnalare le criticità del mondo delle costruzioni.

I premiati

Rebecca Alaimo, Giulia Amadei, Sara Amadei, Desiree Angelini, David Antonini, Clizia Api, Lindihana Bajrami, Isra Bakiu, Emiliano Basilici, Elisa Bianchetti, Aurora Bonanni, Martina Bonanni, Kristian Bracci, Daniele Camagna, Silvia Camagna, Cristian Capozzucco, Francesco Casimiri, Mirko Cenciotti, Alessia Ciogli, Martina Clari, Alessia Colasanti, Silvia Colasanti, Edoard Costantin Cosau, Lorenzo Cuzzoli, Arianna De Angelis, Gaia De Angelis, Angelica De Santis, Arianna De Santis, Chiara Della Torre, Lino Desideri, Alessia Di Battista, Mirko Di Battista, Giulia Di Berardini, Pierfrancesco Di Livio, Davide Dionisi, Lucrezia Dionisi, Manuel Dionisi, Monica Dionisi,Tanja Fabrizi, Nataly Falcon Santos, Michela Felli, Alina Pia, Ferrante, Mirko Ferrari, Mariacarla Ferreri, Martina Ferreri, Francesco Franchi, Rachele Gentileschi, Chiara Giannini, Mirko Giannini, Benedetta Giorgi, Martina Giorgi, Paola Giovannelli, Marco Hryhorskyy, Sara Kazazi, Emanuela Kuqja, Erjon Kuqja, Francesco Magrini, Marta Magrini, Alessandro Manelli, Martina Manelli, Lucrezia Massari, Alice Mischi, Giulia Morlacchetti, Elisa Moschetti, Vanessa Moschetti, Eleonora Negrofume, Giada Nicolini, Daniele Pacatovici, Veronica Pasqualucci, Francesca Petacciato, Vanessa Pingitore, Asia Pitotti, Desiree Pizzoli, Aurora Portella, Matteo Portella, Noemi Ranco, Sabina Romani, Francesco Rossi, Lucrezia Rotondi, Francesca Runci, Benedetta Scappa, Chiara Silvestri, Giulia Silvestri, Lorenzo Simei, Diana Nicoleta Solomon, Codrut Constantin Solomon, Simone Tallini, Giulia Testoni, Valeria Valenti, Mattia Vicari, Irene Zelli, Mario Zelli, Alessia Zeza, Elisa Zeza.