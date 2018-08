di Lorenzo Quirini

RIETI - L’estate sta per finire, ma il Garden Be’er ha ancora molti assi nella manica per animare anche queste ultime serate d’agosto. Il prossimo venerdì (31 agosto) il locale in via dei Pozzi aprirà nuovamente le sue porte a Carlo Valente ed Emanuele GaLoni. Una serata all’insegna del cantautorato “vecchio stampo”: chitarra e voce saranno i soli mezzi dei due artisti per mettere in scena le loro canzoni, con testi sempre intensi e mai banali.



Non mancheranno certamente le sorprese, che sono ormai una costante nei live ospitati dal Garden Be’er, e sarà dato spazio anche alle novità, come “Bansky” ultimo singolo di GaLoni, che anticipa l’album “Incontinenti alla Deriva”, da aggiungere alla serie di lavori già realizzati dall’artista di Latina, quali “Carta da Parati”, “Navigatori”, “Il migliore dei Cecchini” solo per citarne alcuni.



Immancabili anche i pezzi più amati di Valente, reduce da un tour ricco di date per tutta la Penisola, in cui ha fatto conoscere ulteriormente i suoi brani, con particolare attenzione per l’album “Tra l’altro” del 2017, apprezzatissimo grazie a canzoni come “Crociera Maraviglia”, “Sto Giocando” e la stessa “Tra l’Altro”, già eletta “Miglior Testo” al Premio Bindi del 2015.



Appuntamento venerdì alle 22.30, nel Cortile dell’Ex Manni, per ascoltare 2 tra le voci più interessanti della nuova canzone d’autore.

