Ginestra per invertire la rotta richiama in panchina Giancarlo Leoni. Via Manganaro e Angeloni

RIETI - Novità in casa Ginestra Sabina, dopo un avvio di stagione turbolento cambiano le carte in tavola, come comunicato dalla società il tecnico Massimiliano Manganaro e il suo vice Giuseppe Angeloni dopo attente valutazioni hanno deciso di abbandonare la guida della prima squadra militante nel girone B del campionato di Prima categoria.

Fulmine a ciel sereno per i sabini che dopo una giornata di riflessioni hanno deciso di richiamare in cattedra il tecnico Giancarlo Leoni che già all’opera si prepara insieme alla squadra per la partita di domenica contro l’Accademia Sporting Roma.

Il comunicato del club

«Si comunica che nella data del 15 c.m.,il Mister Manganaro Massimiliano, dopo attente valutazioni e per motivi personali, ha deciso di abbandonare la guida tecnica della prima squadra ASD Ginestra Sabina. A seguito della sua decisione, anche il suo collaboratore Mister Angeloni Giuseppe decide di lasciare l'incarico. La guida tecnica è stata affidata al nuovo Mister Giancarlo Leoni a cui facciamo un grosso in bocca al lupo. Cambio importante, dunque, per i sabini che già da domenica saranno chiamati a dare una scossa alla propria classifica che attualmente è a quota tre punti».