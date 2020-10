Rieti, diramato il calendario di Seconda categoria: ecco il percorso delle 14 reatine dal 25 ottobre al 16 maggio

RIETI - Tutto è pronto per l’inizio della nuova stagione di Seconda categoria, torneo composto quest’anno da sole squadre reatine, 12 riconfermate e 2 new entry dalla Terza categoria. Nel pomeriggio odierno il Cr Lazio ha diramato il calendario ufficiale per la stagione 2020-21: fischio d’inizio della prima giornata è stato confermato per il 25 ottobre, mentre l’ultima partita della competizione si giocherà il 16 maggio.

Definita anche la questione dei campi da gioco. A Rieti, confermato il “Gudini” per Piazza Tevere e per la matricola Torpedo, mentre mantengono il loro fortino Santa Susanna, Monte San Giovanni, Atletico Cantalice, Velinia e Posta. Nuovo terreno di gioco per Centro Italia Micioccoli, che giocherà a Borbona. Cittareale disputerà le gare casalinghe a Riano, mentre confermato il campo di Borgorose per lo Sporting Corvaro. In Sabina, confermati i campi di Torri in Sabina, Selci, Casperia, mentre Santa Maria, new entry dalla Terza categoria, giocherà a Montasola.

Il calendario

I GIORNATA (andata 25/10, ritorno 14/02/21)

Casperia-Santa Maria

Cittareale-Monte San Giovanni

Posta-Torri in Sabina

Torpedo-Atletico Cantalice

Selci-Piazza Tevere

Sporting Corvaro-Centro Italia Micioccoli

Velinia-Santa Susanna

II GIORNATA (and. 01/11, rit. 21/02/21)

Atletico Cantalice-Velinia

Centro Italia Micioccoli-Selci

Monte San Giovanni-Casperia

Piazza Tevere-Posta

Santa Susanna-Cittareale

Santa Maria-Sporting Corvaro

Torri in Sabina-Torpedo

III GIORNATA (and. 08/11, rit. 28/02/21)

Casperia-Santa Susanna

Cittareale-Atletico Cantalice

Piazza Tevere-Torri in Sabina

Posta-Centro Italia Micioccoli

Selci-Santa Maria

Sporting Corvaro-Monte San Giovanni

Velinia-Torpedo

IV GIORNATA (and. 15/11, rit. 07/03/21)

Atletico Cantalice-Casperia

Centro Italia Micioccoli-Piazza Tevere

Monte San Giovanni-Selci

Torpedo-Cittareale

Santa Susanna-Sporting Corvaro

Santa Maria-Posta

Torri in Sabina-Velinia

V GIORNATA (and. 22/11, rit. 14/03/21)

Casperia-Torpedo

Centro Italia Micioccoli-Torri in Sabina

Cittareale-Velinia

Piazza Tevere-Santa Maria

Posta-Monte San Giovanni

Selci-Santa Susanna

Sporting Corvaro-Atletico Cantalice

VI GIORNATA (and. 29/11, rit. 21/03/21)

Atletico Cantalice-Selci

Monte San Giovanni-Piazza Tevere

Torpedo-Sporting Corvaro

Santa Susanna-Posta

Santa Maria-Centro Italia Micioccoli

Torri in Sabina-Cittareale

Velinia-Casperia

VII GIORNATA (and. 06/12, rit. 28/03/21)

Casperia-Cittareale

Centro Italia Micioccoli-Monte San Giovanni

Piazza Tevere-Santa Susanna

Posta-Atletico Cantalice

Santa Maria-Torri in Sabina

Selci-Torpedo

Sporting Corvaro-Velinia

VIII GIORNATA (and. 13/12, rit. 11/04/21)

Atletico Cantalice-Piazza Tevere

Cittareale-Sporting Corvaro

Monte San Giovanni-Santa Maria

Torpedo-Posta

Santa Susanna-Centro Italia Micioccoli

Torri in Sabina-Casperia

Velinia-Selci

IX GIORNATA (and. 20’/12, rit. 18/04)

Centro Italia Micioccoli-Atletico Cantalice

Monte San Giovanni-Torri in Sabina

Piazza Tevere-Torpedo

Posta-Velinia

Santa Maria-Santa Susanna

Selci-Cittareale

Sporting Corvaro-Casperia

X GIORNATA (17/01/21, rit. 21/04/21)

Atletico Cantalice-Santa Maria

Casperia-Selci

Cittareale-Posta

Torpedo-Centro Italia Micioccoli

Santa Susanna-Monte San Giovanni

Torri in Sabina-Sporting Corvaro

Velinia-Piazza Tevere

XI GIORNATA (24/01/21, rit. 02/05/21)

Centro Italia Micioccoli-Velinia

Monte San Giovanni-Atletico Cantalice

Piazza Tevere-Cittareale

Posta-Casperia

Santa Susanna-Torri in Sabina

Santa Maria-Torpedo

Selci-Sporting Corvaro

XII GIORNATA (31/01/21, rit. 09/05/21)

Atletico Cantalice-Santa Susanna

Casperia-Piazza Tevere

Cittareale-Centro Italia Micioccoli

Torpedo-Monte San Giovanni

Selci-Torri in Sabina

Sporting Corvaro-Posta

Velinia-Santa Maria

XIII GIORNATA (07/02/21, rit. 16/05/21)

Centro Italia Micioccoli-Casperia

Monte San Giovanni-Velinia

Piazza Tevere-Sporting Corvaro

Posta-Selci

Santa Susanna-Torpedo

Santa Maria-Cittareale

Torri in Sabina-Atletico Cantalice

© RIPRODUZIONE RISERVATA