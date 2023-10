Valle del Peschiera tenta il colpo a Riano. Pezzotti: «Senza due pedine chiave ma fiducioso»

RIETI - Il Valle del Peschiera inizia a fare sul serio. Prima trasferta di stagione: alle 11 i rossoblù sono ospiti del Riano (Arbitro Rizzo di Ciampino).

I padroni di casa, allenati da un mister esperto come Fabrizio Benigni arrivano alla gara dopo una buona partenza ad eccezione del ko nell’ultima uscita in casa del Settebagni (3-1). Sei punti, 9 gol fatti, 6 quelli subiti sono le statistiche del club romano. Club che in maglia ha nomi importanti per la Promozione come Pangallozzi, Ushe e gli ex Passo Corese, Manna, Somma, Palma. Proprio Ushe è il giocatore più pericoloso, 5 gol nelle prime tre giornate e bomber in solitaria del girone. Il Valle del Peschiera può puntare quindi sull’ottima conoscenza di giocatori che navigano in questa categoria da anni. Reatini, che in due gare hanno raccolto quattro punti, arrivano alla gara senza Colasanti squalificato per due giornate e Cianetti operato ad una frattura scomposta al dito della mano riportata nella prima gara di stagione.

Le parole di mister Lorenzo Pezzotti

«A Riano sarà una partita difficile, a livello di organico ci arriviamo senza Colasanti squalificato e Cianetti infortunato.

Sono due pedine fondamentali per la squadra però numericamente ci siamo e ci sarà spazio per qualcuno, spero di avere dimostrazioni da chi scenderà in campo. Chi c’è gioca senza tanti problemi. Sulla mia situazione posso dire che non esiste prendere quattro giornate, a volte mi dimentico che siamo in Promozione, sono un po’ rammaricato ma non ne faccio un dramma. In panchina ci sarà Gianni Bianchetti che è rispettato dalla squadra e sarà dare le indicazioni giuste. Ogni domenica ci confrontiamo con realtà più o meno importanti ma sempre della nostra categoria quindi sicuramente ci arriviamo preparati. Se non riusciamo a portare a casa il risultato ci riallineiamo e pensiamo alla prossima gara senza dimenticare che questo è un gioco. Io sono fiducioso, la squadra ha raggiunto un buon livello tecnico e tattico».