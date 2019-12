TABELLINO U17

Rieti

Teramo

Reti

Arbitro

Note

ALTRI RISULTATI, XI GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

ALTRI RISULTATI, XI GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

PROSSIMO TURNO, XII GIORNATA U17 e U15

RIETI - Doppia sconfitta per le giovanili di Lega Pro del Rieti che nell’ultima giornata del girone d’andata devono arrendersi, non senza qualche recriminazione, in casa contro le quotate formazioni del Teramo: gli Allievi perdono 1 a 0 e i Giovanissimi 4 a 3.Sconfitte su cui meditare e su cui lavorare nel mese abbondante di riposo che le formazioni avranno prima di riprendere il campionato il 12 gennaio 2020 quando i reatini ospitaranno la Sambenedettese al Gudini.L’Under 17 di serie C allenata da Fabio Gentili nonostante la buona prestazione non riesce a raddrizzare una gara iniziata male con un gol subìto praticamente a freddo, anche a causa del fattoo che i padroni di casa non hanno potuto completare il riscaldamento cosa generato anche un po' di nervosismo nella panchina reatina portando alla fine all’espulsione del tecnico Gentili. L’Under 15 di Claudio Gerini ha invece pagato il prezzo di un primo tempo disastroso dove gli amarantocelesti sono andati sotto addirittura di 4 reti.Nella gara degli Allievi a decidere l’incontro per gli abruzzesi la rete di Scotti dopo solo 180 secondi. La rete logicamente coglie di sorpresa i padroni di casa che ci mettono una decina di minuti per schiarirsi le idee e trovare le giuste contromisure. Dal quarto d’ora in poi è il Rieti che fa la partita ma l’imprecisione degli amarantocelesti e l’estremo difensore teramano Scognamiglio negano la gioia del gol a Falilò e compagni.«Innanzitutto vorrei chiedere scusa ai ragazzi per il mio nervosismo dovuto alla mancata autorizzazione ad iniziare con 15 minuti di ritardo in quanto non avevamo potuto eseguire la fase di riscaldamento al contrario del Teramo che avevano avuto uno spazio libero per eseguirlo. – esordisce l’allenatore amarantoceleste Gentile - Per questo motivo avevo chiesto al gruppo massima attenzione nei primi 10-15 minuti di gioco in quanto mentalmente e atleticamente non eravamo pronti ed invece puntuale è arrivato il loro vantaggio, su ripartenza successiva ad una clamorosa occasione da rete per noi non concretizzata. Mi preme fare grandissimi complimenti a tutti i ragazzi scesi oggi in campo che hanno lottato con il cuore e anche giocato un ottimo calcio, in alcuni momenti, dando il massimo delle loro possibilità attuali le quali però non sono state sufficienti per fare un risultato positivo contro un cinico Teramo. Finisce il girone di andata con un bilancio agrodolce, nonostante una crescita evidente di molti calciatori ma se vogliamo fare calcio in modo migliore e costruttivo servirà un cambio di rotta totale sotto ogni profilo».Partenza shock anche per i Giovanissimi reatini che dopo un quarto d’ora dall’inizio della gara sono già sotto di tre gol in virtù della doppietta di Meola al 4’ e al 9’ e del gol di Mattielli al 15’. Alla mezz’ora la rete del 4 a 0 per gli ospiti a firma di Sabataino sembra chiudere definitivamente la gara ma nel secondo tempo i ragazzi di Gerini rientyrano con altro piglio e, grazie alla rete di Bonifazi al 12’ e alla doppietta di Grassi al 26’ e al 30’, sembrano in grado di riaprire la gara e conquistare almeno un punto ma gli sforzi degli amarantocelesti si infrangono sulla traversa teramana.«È stata una partita che ha avuto due volti - analizza l’allenatore dei Giovanissimi Gerini - Nel primo tempo siamo entrati in campo intimoriti e impauriti, lasciando nelle mani del Teramo, che naviga nelle zone alte della classifica, il pallino del gioco permettendo loro di fare quattro reti. Il secondo tempo l’atteggiamento è mutato notevolmente, abbiamo cambiato qualcosa sia nella formazione che nel modulo, e siamo riusciti a segnare tre reti colpendo anche una traversa ma nonostante il forcing finale non siamo riusciti ad agguantare il pareggio. Devo fare i complimenti ai ragazzi per la reazione del secondo tempo perché andare sotto di quattro reti e riuscire quasi a ribaltare il risultato non è cosa da poco: noi ci siamo andati vicini dopo un primo tempo da dimenticare».: Abbate, Morelli, D’Aiuto (59’ Mostarda), Falilò, Broccoli, Scarano (52’ Bonifazi), Andreoni (75’ Polidori), Nunzi (45’ Andreoni), Grossi (59’ Ancillai), Paunescu (75’ Bezzi), Nobile All. Gentili A disp. Luciani, Mastromattei, Conti: Scognamiglio, Lombardi, Fragassi, Marcanio, Pacchiarotti, Furlan (82’ Angelini), Lombardi, Di Nisio, Scotti, Galassi (55’ Petrucci), Scipioni (70’ Di Giuseppe) All- Di Pietro A disp.Turco, Angelini, Bellante, Liberatori, Iuvalò, Di Giuseppe, Cargini, Petrucci: Scotti 3’: Morano di Roma 2 (Rosati di Roma 2 e Trionfera di Ostia Lido): ammoniti Nunzi, Nobile, Lombardi, PacchiarottiAvellino-Ternana 1-1Casertana-Viterbese 0-0Fermana-PaganeseGubbio-Cavese 3-0Pianese-Sambenedettese 2-1Ternana 29Gubbio 23Teramo 22Cavese 16Viterbese 14Casertana 13Paganese e Fermana 12Rieti 9Avellino e Pianese 8Sambenedettese 5Avellino-Ternana 0-2Casertana-Viterbese 0-0Fermana-Paganese rinviataGubbio-Cavese 0-2Pianese-Sambenedettese 1-2Paganese e Ternana 26Cavese 22Fermana 20Teramo 19Viterbese 16Casertana 13Gubbio e Sambenedettese 11Avellino 9Pianese 4Rieti 1Casertana-AvellinoFermana-CaveseGubbio-TeramoPianese-TernanaRieti-SambenedetteseViterbese-Paganese