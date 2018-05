di Michel Saburri

RIETI - Sabato mattina appuntamento a Ginestra il Torneo di Primavera. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Culturale per Ginestra in collaborazione con l’Asd Ginestra e il comune di Monteleone ed è ormai giunta alla sua quarte edizione e sta conquistando, di anno in anno, sempre più visibilità. Il torneo, è riconosciuto a livello federale ed è riservato alle categoria 2007/2008: tutte le gare si svolgeranno al campo comunale di Ginestra. Alla manifestazione prenderanno parte alcune delle società più impegnate nel calcio giovanile di Rieti e provincia ma anche altre reatà di Roma e zone limitrofe, al momento sono dodice le società che hanno confermato la partecipazione, ovvero: Ciampino, Kickoff Roma, Asd La Sabina, Young Rieti, Sporting Rieti, Vigor Perconti, Trastereve, Polisportiva Cantalice, Pro Calcio Studentesca, Real Monterotondo, Asd Passo Corese e Albula Tivoli.

Venerd├Č 25 Maggio 2018



