F.C. RIETI: LA DEA (MAL)PILOTATA

RIETI - «E' giunta l'ora di fare chiarezza». Lo scrive lo storico tifoso del Rieti Mauro Maiali al termine di una domenica da tregenda per tutto l'ambiente amarantoceleste. Alcuni tifosi sui social scrivono del «più brutto momento negli 83 anni di storia», di «un'intera città umiliata», di «finire questa farsa». Insomma supporters ma anche semplici sportivi disorientati da ciò che sta accadendo a un club che rischia l'esclusione qualora non si presentasse ad Avellino nelle condizioni di poter giocare.In questo giorno per la Rieti neroSarebbe stato meglio un sette a zeroChe non una sccconfitta a tavolinoLimitante il passivo: un "bel" brodino......E' giunta l'ora di fare chiarezzaA causa della squallida monnezzaIn cui è immersa la Reate del pallone:Chi è che danneggia il nostro (un dì) squadrone?Per ora si sa solo che il tifosoE' sol, sia egli compunto o rumorosoLasciato dalla dea sua tormentataDa ottantatré anni fedelmente amataAforisma:Le dee sono incapaci di tradireSon quelli che comandano a imbastireGiochi e trucchetti per poter imbrogliareColoro, i quali sanno solo amare!